TURATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Circolo Pd di Turate.

Domenica 1° ottobre, alle ore 14.30, nell’atrio della Biblioteca Civica in via Tinelli 8, a Turate, nell’ambito del congresso per il rinnovo degli organismi statutari, è convocata l’Assemblea di Circolo al termine della quale gli iscritti eleggeranno i nuovi vertici locali del Partito Democratico: il segretario e l’assemblea regionale, il segretario e l’assemblea provinciale ed il nuovo segretario e direttivo del Circolo

Turate-Rovello Porro.

Per i livelli regionale e provinciale, sono state depositate, nei termini previsti dal regolamento, le candidature uniche di Silva Roggiani per la segreteria regionale e della comasca Carla Gaiani per la segreteria provinciale.

Per la segreteria di circolo, invece, il regolamento prevede che le candidature saranno depositate al momento dell’apertura del congresso.

I lavori del congresso saranno introdotti dalla relazione del segretario di circolo uscente, Leonardo Calzeroni, che rilascia la seguente dichiarazione: “Dopo due mandati ed otto anni di segreteria, ritengo maturo il momento di un cambiamento alla guida del circolo locale del Partito Democratico di Turate-Rovello Porro. Per questo ho deciso di non ricandidarmi alla carica di segretario cittadino e di concentrare le mie energie e l’impegno politico nell’attività di consigliere comunale. In questi otto anni ho lavorato al raggiungimento del principale obiettivo fissato nel congresso dell’autunno 2015: ricostruire la presenza in paese del PD come forza politica con una propria autonoma identità e richiamare l’attenzione delle comunità turatese e rovellese sui problemi del territorio, come nei casi dell’Ospedale di Saronno e dell’istituzione del parco agricolo della Bassa Comasca. Confido che nei prossimi anni anche la presenza di nuovi iscritti darà più vigore all’attività del PD nel rappresentare le istanze dei nostri cittadini.”

