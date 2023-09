SARONNO – Ardor Lazzate-Fbc Saronno, attenzione all’orario: la partita del terzo turno del campionato di Eccellenza prevista domenica, si gioca come anticipo, con inizio alle 15, e non mezz’ora dopo che sarebbe l’orario “canonico” per questa giornata di gare. Le altre partite, con inizio alle 15.30, sono Base 96 Seveso-Sestese, Calvairate-Accademia Vittuone, Casteggio-Magenta, Vergiatese-Caronnese. Oggi sono stati disputati diversi anticipi: Pavia-Castanese 1-1, Solbatese-Verbano 0-0 mentre match serali sono Meda-Fc Milanese e Oltrepò-Accademia pavese.

Classifica

Oltrepò 10 punti, Solbiatese 8, Calvairate, Casteggio, Base 96 Seveso, Pavia 7, Fc Milanese 6, Castanese 5, Magenta, Sestese, Verbano e Caronnese 4, Fbc Saronno e Vergiatese 3, Ardor Lazzate e Meda 1, Accademia Vittuone 0.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

30092023