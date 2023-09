BOLLATE – Il Bollate s’impone nel campionato under 18, battendo sabato pomeriggio nell’atto finale la Mia Office Pianoro per 11-1 in 5 riprese. Le finalissime nazionali si sono svolte sui diamanti di Ospiate. E’ stata una vittoria perentoria per le lombarde, subito a segno per 7 volte e amministrano con la prestazione ottima in pedana di Emma Silva per 5 riprese e un punto subito. La valida di Giulia Colino al quinto inning chiude la pratica a favore del Bollate.

La formazione di casa è arrivata all’atto conclusivo grazie a un successo netto (19-0 al 6°), senza storia, nel derby contro un Saronno che è riuscito a battere solo una valida, con Lis Prola. Quattordici invece le hit del Bollate (3/5 Biffi, con 3pbc; 2/2 Binetti, con 4pbc), contro la lanciatrice Treccani. In pedana le bollatesi hanno potuto contare sulle prove di Biffi, Silva e Colino.

Nell’altra semifinale, invece, la Mia Office Blue Girls Pianoro è riuscita a spuntarla sul Rovigo che, dopo essersi trovato sotto 4-0 dopo due riprese (al primo fuoricampo di Ilaria Nanni da 2 punti), ha accorciato le distanze al quarto con tre punti. Le emiliane, sorrette da Desii e Frascaroli, sono riuscite comunque a spuntarla grazie ai tre punti tra la quinta e la sesta, che hanno vanificato lo sforzo finale del Rovigo, che esce a testa con lo stesso numero di valide delle vincitrici, grazie a Lisa Bernardi, che ha completato la gara.

