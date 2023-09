BOLLATE .- Sul campo di casa il Bollate Softball 1969 si riconferma sbaato pomeriggio campione d’Italia nella categoria under 15 con la vittoria per 10-0 sulla Rheavendors Caronno in 5 riprese. Partenza sprint delle bollatesi che vanno segno sette volte nelle prime due riprese, trascinate da Alida Campioni, autrice di un fuoricampo interno e di 4 punti battuti a casa. In pedana il Bollate concede una sola valida e lascia a secco le avversarie con Giada Cagni protagonista da partente e con la chiusura di Giorgia Ferraiuolo.

La Rheavendors, nella prima semifinale, ha avuto la meglio del Rovigo, in una gara che ha avuto la svolta decisiva nella parte bassa del quarto inning. Dopo un botta e risposta iniziale, Caronno è andato 3-1 al 3° , ma è stato raggiunto nella parte alta del quarto dal triplo di Gaia Barbierato e dal singolo di Piras, ma al cambio di campo, la partita ha preso decisamente una piega diversa con un big-inning da cinque punti (2pbc di Brindani con un singolo e altrettanti con il triplo di Cambareri) che ha di fatto chiuso la gara, finita 9-5.

Bollate s’è garantita invece l’ennesima finale della sua storia, grazie a uno shutout di Squalizza e Masetti, che sono riuscite a lasciare a secco le romagnole nonostante cinque valide, contro le due concesse dall’avversaria Vittoria Monti. La partita s’è risolta al 2° con tre punti, due sul singolo di Lenassini, che è poi andata a casa su un errore delle forlivesi. Al 5° il quarto e ultimo punto.

Anche la finale scudetto under 18 è andata al Bollate, Saronno terzo.

