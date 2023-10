CESATE / ROVELLASCA / TRADATE – Alla quarta giornata il campionato di calcio di Prima categoria. Nel girone H sul campo di casa a Cesate vittoria del Sc United 3-0 sul Buscate grazie ai gol di Ponti, Iacovelli (foto) e Galan. In classifica, Sc United seconda con 9 punti, la capolista Accademia Inveruno ne ha 10.

Nel girone B sconfitta a Mariano Comense per il Rovellasca 1910 battuto 2-1 dai locali del Monnet Xenia, ai rossoblù non è bastato il gol del solito Riolo.

Nel girone A goleada casalinga del Fc Tradate, 4-0 sul San Michele con le reti di Wafo Foka dopo due minuti, raddoppio di Knouzi al 7′ e bis dello stesso Knouzi al 14′ della ripresa mentre il poker è stato ad opera di Montecchio alla mezz’ora. Passo falso casalingo invece per la Nuova Abbiate battuta 1-0 dal Gorla Minore; il Lonate Ceppino è invece naufragato in casa, 0-8 con l’Olimpia Tresiana. In classifica prime Olimpia e Morazzone a 12 punti; il Tradate e l’Abbiate ne hanno 6, Lonate Ceppino a 1.

01102023