SOLARO- Nella 4′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, si gioca lo scontro diretto al vertice tra Universal Solaro e Ispra Calcio nel posticipo delle 18.30. La gara è molto divertente e combattuta e a spuntarla è il Solaro con il risultato di 3 a 2.

Nel primo tempo a partire meglio è la squadra di casa che trova diverse occasioni per portarsi in vantaggio, il quale arriva al 35′ con la rete siglata da Milazzo. L’Universal Solaro dopo la rete segnata continua a spingere alla ricerca del raddoppio e, dopo soli 2′, trova il 2 a 0 con il goal di Cavalcante. Nonostante le due lunghezze di svantaggio l’Ispra Calcio non demorde e, poco prima della fine del primo tempo, al 42′ accorcia le distanze con la rete segnata da Corti.

Nel secondo tempo la squadra ospite si getta in avanti alla ricerca del pari che arriva all’80’ con Oldrini che riacciuffa il match. L’Universal Solaro, però, non ci sta e si fionda nuovamente in avanti per tornare in vantaggio e all’88’ Milazzo con la sua doppietta personale fa portare i 3 punti a casa alla squadra di mister Broccanello.

Con questa importantissima vittoria l’Universal Solaro sale a 10 punti in classifica e in prima posizione solitaria, mentre l’Ispra Calcio rimane ferma a 7 punti in seconda posizione.

Universal Solaro-Ispra Calcio 3-2

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Ronzoni, Greco, Trionfo, Romano, Cavalcante, Loew, Milazzo, Magro, Bonasso. A disp: Cuzzolin, Giordano, Panariello, Delia, Bajoni, Gerevini, Viscusi, Mantellini, Musazzi.

ALL: Broccanello.