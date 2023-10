SARONNO – Grande successo, ieri sabato 30 settembre, per “Senologia al Centro”, che promuove la prevenzione al tumore al seno.

Dopo la tappa di Sesto Calende, ieri a Saronno, l’iniziativa ha proposto alle donne di età compresa tra i 30 e i 45 anni e dai 74 anni in poi, un’opportunità unica per accedere ai servizi di prevenzione. Sono state una trentina che, anche grazie all’impegno di Enrico Cantù assicurazioni le donne che hanno potuto accedere a questa forma mirata e gratuita di prevenzione. Soddisfatto Enrico Cantù: “Senologia al Centro” ha offerto un’opportunità straordinaria: avere a disposizione una clinica attrezzata per una giornata intera, durante la quale le donne che hanno aderito all’iniziativa hanno potuto sottoporsi ad esami di senologia in modo semplice e gratuito”.

L’evento salutato da una bella giornata di sole e con temperature estive si è tenuto davanti agli uffici in via Volonterio 27 di Enrico Cantù assicurazioni.

In soli 30 minuti, chi si è prenotato ha potuto sottoporsi a mammografia e/o ecografia, e i referti sono stati consegnati immediatamente alle pazienti. E’ stato attivato anche un infopoint dedicato, aperto a tutti, che ha offerto un servizio di assistenza e informazione su questa tematica.

