CESANO MADERNO – “Abbiamo ricevuto una comunicazione da parte della Polisportiva Molinello che ci informa di aver proposto alla questura di disputare la partita prevista per oggi alle 15 a porte chiuse. Molinello ci ha comunicato che la questura avrebbe avallato la loro proposta, ma a noi non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale delle forze dell’ordine. Riteniamo questa modalità lesiva nei nostri confronti sia nei modi sia nei tempi, a poche ore dalla partita stessa, sia nel merito: le porte chiuse sono l’antitesi del calcio”. Lo comunicazione è della dirigenza della Frazione calcistica Dal Pozzo.

“Tutto questo dopo aver ricevuto dalla suddetta società diverse richieste di spostamento della partita adducendo problemi organizzativi. A pensar male si fa peccato, noi al momento non vogliamo aggiungere nient’altro, se non che abbiamo un motivo in più per fare una partita gagliarda” la puntualizzazione del Dal Pozzo. In mancanza di comunicazioni ufficiali anche al Dal Pozzo, non è chiaro al momento se il match sia davvero da ritenersi a porte chiuse, provvedimento che viene preso solo in situazione di particolare rischio per l’ordine pubblico. L’incontro è previsto con inizio alle 15.30.

Impegnate nel campionato di Seconda categoria, entrambe le squadre – Dal Pozzo e Molinello, compagine di Cesano Maderno – hanno un buon seguito di tifosi. Il Molinello disputa gli incontri casalinghi al centro sportivo di via Po a Cesano Maderno.

01102023