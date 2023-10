CARONNO PERTUSELLA – “Complimenti a Lara Cecchetti, Giulia Marocchino e Sara Riboldi che concludono la loro carriera softballistica”: così i dirigenti della Rheavendors Caronno, che hanno salutato le tre giocatrici del club che con la fine della stagione hanno deciso di appendere il guantone a chiodo. Per loro un finale di carriera importato, visto che nei giorni scorsi per la prima volta nella propria storia la Rhea ha disputato la finale scudetto, dando filo da torcere al titolato Forlì, che poi ha vinto il tricolore.

“Vi ringraziamo per tutto quello che avete dato non solo alla nostra squadra e società ma anche al movimento. Buon futuro ragazze! Ne approfittiamo per fare i complimenti e augurare un buon ritiro anche a Beatrice Ricchi del Forlì che ha lasciato un grande segno nel softball italiano e che abbiamo visto salutare i campi da gioco”.

(foto Giovanni Pini: Lara Ceccetti, Giulia Marocchino e Sara Riboldi della Rheavendors Caronno)

