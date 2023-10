E’ stato un grande successo. La terza edizione della Sagra dell’Uva di Misinto organizzata da Gam E20 e dal Comune, si è conclusa con un tutto esaurito. Le persone che si sono date appuntamento lo scorso weekend sotto al tendone di piazza Pertini sono state oltre 2mila. Misintesi ma non solo che hanno scelto di festeggiare l’inizio della stagione autunnale tra piatti della tradizione lombarda e vino dell’Oltrepò pavese.

La festa, organizzata in occasione della Festa del Paese, ha visto la straordinaria partecipazione di una trentina di volontari (tra cui il sindaco Matteo Piuri, alcuni assessori e consiglieri comunali) coordinati dal presidente di Gam E20 Fabio Mondini. A gestire il lavoro della cucina è stata la Federazione Italiana Cuochi, garanzia della più alta qualità ed espressione in campo food.

Protagonista della Sagra dell’Uva, insieme al cibo, il vino del territorio con la cantina Vigne Olcrù di Santa Maria della Versa (PV). Nel corso di domenica pomeriggio, inoltre, i tanti bambini presenti hanno preso parte alla tanto attesa pigiatura dell’uva. Un momento bello, di festa e di approccio positivo ed educativo alla cultura del vino da parte dei più piccoli.



“E’ stata una festa ben riuscita anche quest’anno- ha commentato il presidente di Gam E20 Fabio Mondini-. Siamo molto soddisfatti non solo per lo straordinario numero di presenze, ma soprattutto per essere riusciti a offrire un’esperienza di alto livello. Quello che differenzia la nostra Sagra dell’Uva dalle centinaia di sagre simili in Lombardia, è la cura del dettaglio. La Sagra dell’Uva ha previsto infatti una cura certosina di ogni aspetto: dalle materie prime, alla scelta del menù fino all’allestimento, tutto è stato selezionato con estrema attenzione e cura. Questo ci ha consentito di creare un vero e proprio ristorante sotto al tendone dove assaporare, in un clima di festa e di tradizione, i piatti che fanno parte della cultura gastronomica lombarda”.

“Misinto, ancora una volta, si riconferma capitale di Monza e Brianza in fatto di eventi- ha dichiarato il sindaco Matteo Piuri-. Dopo la Misinto Bierfest, anche la Sagra dell’Uva è ormai diventata un evento tradizionale per l’intera Brianza. Il segreto del successo di questi appuntamenti risiede nello straordinario spirito di comunità dei misintesi e nella grande professionalità degli organizzatori che non lasciano nulla al caso. Ogni dettaglio e ogni aspetto è curato alla perfezione. Eravamo in tanti come volontari anche in rappresentanza della Giunta e del Consiglio Comunale, una conferma che la condivisione di sforzi e impegno tra amministrazione comunale e realtà associative è forte. Un grazie dunque ai volontari, a Gam E20 e a tutti i partecipanti per aver contribuito alla straordinaria riuscita della terza edizione della Sagra dell’Uva”.

