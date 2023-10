SARONNO – Il loro obiettivo erano gli iPad della scuola ma non avevano fatto i conti con la rapidità di intervento dalla pattuglia di Sicuritalia che, accorsa sul posto appena è scattato l’allarme ha costretto i malviventi, almeno due, ad una rocambolesca fuga inseguiti dai carabinieri.

Abbandonata e quindi recuperata la refurtiva ossia 24 ipad e 7 computer portatili Lenovo.

Ma facciamo un passo indietro tornano alle 2 di notte di martedì 3 ottobre quando è scattato l’allarme al liceo Legnani nella sede tra via Carso e via Volonterio. Rapidissimo l’intervento della pattuglia dell’istituto di vigilanza privato Sicuitalia che arrivato sul posto si è trovato davanti i ladri. I malviventi hanno abbandonato il bottino 24 iPad e 7 portatili Lenovo e si sono dati alla fuga inseguiti dai carabinieri della compagnia di Saronno interventi subito dopo l’attivazione dell’allarme.

Nel frattempo sono stati allertati i responsabili dell’istituto che hanno provveduto a recuperare il bottino e che oggi provvederanno ad un nuovo dettagliato sopralluogo per una nuova conta dei danni a partire da quelli legati dall’effrazione vera e propria. L’istituto era stato preso di mira in diverse occasioni, da ladri di monetine soprattutto e in almeno due circostanze il colpo era fallito per il tempestivo intervento delle guardie giurate e delle forze dell’ordine.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione