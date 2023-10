SARONNO – “Il sindaco Airoldi ha recentemente partecipato ad una conferenza stampa, durante la quale ha affrontato il tema della sicurezza cittadina in seguito a un flash mob organizzato dall’opposizione nella piazza principale della città. Questa conferenza stampa, che ha coinvolto esponenti di spicco del Partito Democratico, ha sollevato interrogativi sulla percezione dell’insicurezza e sulla necessità di affrontare la questione con maggiore impegno”.

Inizia così la nota di Claudio Sala, consigliere comunale della Lega, in merito al tema della sicurezza e alla presa di posizione della maggioranza e del sindaco.

“Il dato di fatto è che il flash mob, organizzato dall’opposizione politica, ha catturato l’attenzione dell’intera comunità locale, ed evidentemente anche dei vertici del PD, evidenziando così la crescente preoccupazione per la questione di Saronno.

Nonostante lo scontato tentativo di senatori e consiglieri regionali, nel difendere l’operato dell’amministrazione, scaricando le responsabilità unicamente sul governo centrale di centrodestra, Airoldi ha invece reagito inaspettatamente, evidenziando un cambiamento di prospettiva rispetto all’argomento. L’insistenza del sindaco nel passato nel definire la questione della sicurezza come un tema “evergreen” cavalcato dalle opposizioni solo per ottenere consensi, sembrava indicare una certa riluttanza nell’affrontare il problema. Tuttavia i recenti episodi di violenza avvenuti in città che hanno fatto salire Saronno agli onori della cronaca, sembrano finalmente aver fatto cambiare il punto di vista di Airoldi, tanto da spingerlo ad affrontare l’argomento pubblicamente, a differenza di poche settimane fa, quando nel corso dell’ultimo consiglio comunale, l’argomento venne addirittura affrontato nel massimo riserbo a porte chiuse.

È evidente che l’insicurezza non è più una questione di percezione come dichiarava il sindaco, ma una problematica reale e concreta che richiede azioni immediate. La Lega, da mesi, chiede un maggiore impegno sul fronte della sicurezza, come dimostrato dall’iniziativa dei fischietti di un anno fa e a distanza di un anno sembra che la richiesta di attenzione alla sicurezza sia più urgente che mai.

Il sindaco Airoldi, dovrebbe seriamente iniziare ad affrontare questa tematica con determinazione e risolutezza. Perché è anche importante sfatare il mito che Airoldi non abbia competenza su queste tematiche, poiché, in realtà, come Sindaco ha a disposizione diverse soluzioni da poter mettere in atto, e in piena autonomia, per contrastare il degrado che sta affliggendo Saronno.

La comunità locale attende quindi con impazienza, azioni concrete per ripristinare la serenità e la tranquillità nei confronti dei propri cittadini.

