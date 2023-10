CARONNO PERTUSELLA – Favorire uno sviluppo green per rendere il nostro mondo più sostenibile. È questo l’obiettivo della convenzione che vede protagonisti il Politecnico di Milano e Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese.

Nei fatti, grazie ai fondi provenienti dal Pnrr, viene favorito il recupero e il riciclo della fibra di carbonio, oggi utilizzata soprattutto nei settori automotive, aerospaziale, nautica, mobilità sostenibile ed eolico per la sua leggerezza e per la sua resistenza.

Attualmente, infatti, gli scarti derivanti dalla lavorazione della fibra di carbonio vengono destinati quasi esclusivamente allo smaltimento in discarica. La sfida, dunque, è quella di riuscire a rigenerare il materiale recuperato, mantenendo inalterate le sue caratteristiche, potenzialmente all’infinito.

cosa prevede la collaborazione

Il carbonio verrà recuperato dai bottini (i rifiuti accumulati nelle fosse biologiche) conferiti al depuratore di Caronno Pertusella, preposto proprio alla raccolta di questo materiale.

A seguire il progetto, due giovani ingegneri provenienti proprio dal Politecnico e attualmente in forza in Alfa. “Una collaborazione preziosa volta a promuovere lo sviluppo dell’economia circolare”, commenta la responsabile acque reflue di Alfa, Annalisa Berni. “Un’opportunità preziosa per i nostri laureandi che, seguendo passo dopo passo lo sviluppo del progetto, potranno acquisire competenze di grande valore, assolutamente spendibili nel mondo del lavoro”, aggiunge il referente per il Politecnico, Andrea Turolla.

