MEDA- Non svolta la stagione del Meda, nemmeno al cospetto dell’ambizioso Saronno. La sfida del Città di Meda viene decisa da un gol di rapina di Artaria, con la complicità di un infortunio del portiere.

0-1 il punteggio finale in una partita avara di emozioni soprattutto nel primo tempo. Nel primo tempo ci prova Filomeno, a lato, mentre anche Brighenti ha una chance importante ma non inquadra la porta. Dall’altra parte scorribande di Di Noto e Sala ma senza creare apprensione.

Ripresa e Saronno più offensivo anche con l’ingresso in campo di Pontiggia. Sala manda alto su assist di Torriani, mentre dall’altra parte Laribi colpisce l’esterno della rete come Brighenti, che al minuto 22 dà l’illusione del gol. Che invece segna il Saronno: cross dalla sinistra, Chierico non è perfetto e Artaria, appena entrato, realizza il tap in vincente. Il Meda non ha più la forza per pareggiare nel forcing finale e deve alzare bandiera bianca.

Meda-Fbc Saronno 0-1

MARCATORE: 25’ st Artaria

MEDA: Chierico, Martino, Bruschi, Laribi, Marchio (31’ st Di Maio) Bianchi, Guarnaccia (21’ st G. Molteni), Romeo (41’ st Pozzoli), Brighenti (31’ st De Lauso), Filomeno, Orsi (21’ st N. Molteni). A disp.: Cassina, Romano, Arienti, Panizza. All.: Cairoli.

FBC SARONNO: Vinci, Torriani, D’Onofrio (24’ st Artaria), Di Noto, Lofoco, Bello, Sassella, Proserpio (24’ st Sardo), Citterio (12’ st Pontiggia), Sala (44’ st Rudi), Hassan (24’ st Bruzzone). A disp.: Bertolotti, Lorusso, Martini, Pozzi. All.: Tricarico.

ARBITRO: Testa di Bergamo.

AMMONITI: Laribi, Romeo, Bruschi.

(foto Andrea Elli: alcune fasi del match)

05102023