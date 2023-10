SARONNO – Ne aveva parlato a latere delle conferenza stampa di presentazione dei due nuovi ufficiali della polizia locale il sindaco Augusto Airoldi ma oggi è arrivata la conferma.

Stamattina alle 9,30 a Varese, in prefettura, è in programma una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Varese alla presenza del presidente della provincia dei sindaci di Varese e di Saronno e dei vertici delle forze di polizia. Saranno presenti anche il capo del dipartimento di polizia ferroviaria e il direttore generale di Ferrovienord.

All’ordine del giorno un unico punto ossia le “problematiche di ordine e sicurezza pubblica della città di Saronno”. “E’ un incontro che abbiamo sollecitato e fortemente voluto – ha spiegato ieri il sindaco Augusto Airoldi – soprattutto per parlare del tema della presenza della polizia ferroviaria nello scalo di Saronno che come sappiamo è il terzo della Lombardia per treni e viaggiatori”.

