SARONNO – La presentazione ufficiale si è tenuta ieri mattina in Municipio ma il debutto ufficiale è stato domenica con il movimentato episodio a Saronno sud. Al comando di polizia locale di piazza Repubblica sono ora operativi due nuovi ufficiali.

Sono la new entry Mario Nicoloso che arriva dal comando di Milano e Ciro Crivellaro agente a Saronno da 18 anni e conosciutissimo per la sua attività di educazione stradale con i più piccoli.

“Sono due figure di cui il comando aveva bisogno – ha spiegato il comandante Claudio Borsani – un modo per coordinare l’attività dei diversi turni e soprattutto per avere specifici referenti per i diversi settori di attività della polizia locale saronnese. Con l’imminente arrivo di un nuovo agente (appena risolto il rapporto con il comando da cui arriva) e con quello di un altro agente per l’inizio dell’anno prossimo risponderemo alle esigenze di organico”.

Del dettaglio Mario Nicoloso si occuperà “di sanzioni legate ai regolamenti comunali, norme statali ma anche di polizia ambientale e polizia edilizia”. “Ho prestato servizio nella polizia locale 16 anni in provincia Milano poi a Milano città capoluogo. Nell’ultimo periodo mi sono occupato di contenziosi acquisendo competenze specifiche che saranno molti utili nei servizi coi cittadini in un ufficio aperto al pubblico”.

Per quanto riguarda il vice commissario Ciro Crivellaro, che ha garantito innanzitutto di essere disponibile a continuare l’attività di educazione stradale con i più piccoli, si occuperà delle procedure sanzionatorie del codice della strada e della centrale operativa in modo da garantire più coordinamento. “Ho iniziato 18 anni fa a Saronno come vigile appiedato ed anche con questo nuovo incarico continuerò ad essere al servizio dei cittadini. Siamo un ottimo comando formato da ottimi elementi, da persone che si sacrificano e sono pronte a mettersi a disposizione delle città”.

“Il nuovo veicolo presentato settimana scorsa – ha concluso il sindaco Augusto Airoldi – due nuovi ufficiali che hanno già preso servizio e i due nuovi agenti in arrivo dimostrano l’attenzione di questa amministrazione per i temi che riguardano la sicurezza e la città nel suo complesso”.

Al momento il comando di polizia locale di Saronno è formato da 28 unità tra cui 4 ufficiali, un comandante e due amministrativi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione