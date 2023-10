SARONNO – Eroina, crack e hashish sequestrati nel bivacco nel bosco di Caronno Pertusella.

Continuano senza soluzione di continuità i controlli dei carabinieri della compagnia di Saronno con i militari dello Squadrone Cacciatori eliportato Cacciatori. L’obiettivo è sempre quello di contrastare lo spaccio soprattutto quello nelle aree boschive dove i pusher creano aree per la compravendita in zone defilate lontane da occhi indiscreti ma facilmente raggiungibili. Nella serata di ieri stavolta nelle aree boschive alla periferia di Uboldo hanno individuato e smantellato un bivacco all’interno della fitta vegetazione rinvenendo circa mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo hashish ed eroina.

