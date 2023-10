CARONNO PERTUSELLA – “Il postamat troppo spesso non funziona”: la segnazione giunge da utenti delle Poste di Caronno Pertusella, che sottolineano come il distributore di contante non funzioni con continuità, a volte si arriva e non c’è modo di prelevare. Anzi, secondo alcuni sarebbe più il tempo in cui non va rispetto a quello in cui lo si trova in funzione. Ed a quel punto non c’è molto da fare se non raggiungere Saronno, Garbagnate Milanese o Cesate, ovvero gli uffici postali più vicini, un problema non dispone di un mezzo proprio.

L’auspicio degli utenti delle Poste di via Italia a Caronno Pertusella è che il problema venga risolto il prima possibile.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

06102023