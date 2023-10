SARONNO – Tanto dibattito in città sul futuro dell’ospedale cittadino di piazza Borella e sulla neonata fondazione pro ospedale lanciata in questi giorni da Gianfranco Librand, con il presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli.

Pubblichiamo integralmente l’intervento di Angelo Veronesi, membro leghista della commissione comunale sanità.

Le associazioni di volontariato vere prima fanno in silenzio e poi parlano. A Saronno esistono tante associazioni di volontariato benemerite che si rimboccano le maniche e aiutano le persone e l’ospedale in uno spirito di sussidiarietà orizzontale. Queste associazioni benemerite dimostrano ogni giorno che beneficenza, volontariato e filantropia si fanno in modo silenzioso e discreto. Tale connotazione è indice dello spirito altruistico che sta alla base delle buone azioni di queste associazioni di volontariato benemerite.

Speriamo che la nuova realtà di questa associazione denominata Fondazione Saronno in salute e guidata dai vecchi politici, Gianfranco Librandi, Anna Lisa Renoldi e Pierluigi Gilli, sia capace davvero di fare qualcosa per la nostra comunità in futuro, ma ieri sera dobbiamo rilevare che abbiamo assistito ad un’operazione mediatica che ha presentato dei progetti senza però che si fosse fatto ancora alcunché per la comunità o per i pazienti del nostro ospedale. Questa operazione non parte coi migliori auspici visto che è apparsa più una manovra di campagna elettorale alla Librandi.

Sono stati lanciati anatemi contro chiunque esprima opinioni diverse su questo progetto e metta in dubbio la volontarietà e la benemerenza del progetto. Noi non esprimiamo opinioni negative, dato che ogni attività di volontariato deve essere supportata, ma questa realtà particolare ha tutto da dimostrare e parte davvero in salita viste le premesse. Non possiamo essere contrari a questa associazione ed auguriamo un buon lavoro se lavoreranno davvero per gli altri e non solo per sé stessi. Ci spiace però che tale associazione sia stata chiamata Fondazione, come il vecchio progetto portato avanti da ormai venti anni dall’ex sindaco Pierluigi Gilli, da Anna Lisa Renoldi e dall’onorevole Gianfranco Librandi, tema mai abbandonato e ripreso spesso da Renoldi anche nella sua recente campagna elettorale. Tema politico quello della Fondazione ospedaliera contro il quale la Lega è da sempre stata contraria. Si fosse denominata in modo diverso questa associazione, allora le prese di posizione politiche non sarebbero mai nemmeno nate. Ci spiacerebbe se, visti i rappresentanti politici di questa nuova associazione, qualcosa della vecchia Fondazione possa covare ancora sotto le ceneri.

Speriamo che questo nuovo progetto di Fondazione sia veramente un progetto di vero volontariato e non sia solo un tentativo per rivestire il termine Fondazione di un nuovo significato diverso e ripulito, per poi tentare nuovamente l’assalto all’ospedale ora che le cose stanno andando meglio grazie all’impegno del dirigente generale Eugenio Porfido e della Regione. Porfido è riuscito come promesso ad aprire bandi per assumere nuovi medici per le strutture complesse, che sono sostanzialmente dei primariati, rilanciando l’ospedale di Saronno.

La Regione del governatore Attilio Fontana grazie all’impegno del consigliere regionale Emanuele Monti ha investito 23 milioni di euro nell’ospedale di Saronno tramite un piano programmatico che esisteva già come facilmente si può dimostrare sotto la nostra amministrazione e che è stato pubblicizzato come nuovo piano dal sindaco Augusto Airoldi solo per tentare di giustificare il cambio di rotta del PD quando lo stesso piano veniva criticato fino al giorno prima sostenendo che l’Ospedale avrebbe chiuso i battenti. Auguriamo quindi buon lavoro per il nuovo progetto di volontariato, sperando che sia veramente tale e che promuova davvero una fattiva collaborazione e non solo sterili polemiche politiche come quelle sentite ieri sera.

