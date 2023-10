RESCALDINA – Trent’anni fa il racconto del Vajont era la voce di Marco Paolini, nel 60esimo anniversario della caduta della frana del Vajont che costò la vita a 2000 persone diventerà un racconto corale che coinvolgerà in contemporanea oltre 100 teatri in Italia e in Europa, un racconto che con un nuovo punto di vista non è più solo memoria e denuncia sociale, ma diventa un grido di dolore per il nostro rapporto predatorio con la natura.

Marco Paolini, la voce di un uomo solo con la diga del Vajont alle spalle che raccontava la tragedia che costò la vita a 2.000 persone parlando di responsabilità e non di «natura maligna», fece con Il racconto del Vajont la storia della TV e del teatro. Quella voce, il 9 ottobre del 2023, diventerà un enorme coro di 350 messe in scena di VajontS 23 in Italia e nel mondo: 130 teatri, da grandi istituzioni come i Teatri Nazionali a piccoli teatri di provincia, e poi gruppi di amici che lo leggeranno in casa, parrocchie, gruppi di lettura, insegnanti che lo faranno leggere a staffetta ai loro studenti, colleghi di lavoro, gruppi di teatro amatoriale e comitati di quartiere. VajontS 23 riscritto da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli diventa «un’azione corale di teatro civile», il più grande evento di teatro diffuso mai realizzato in Italia per parlare questa volta non di memoria e di responsabilità, ma di futuro.

Tra i tanti luoghi che ospiteranno l’evento è presente l’Auditorium di Rescaldina, dove il gruppo di cittadine e cittadini Noemi Bolis, Cristina Ceriani, Beatrice Mugnaini, Cristina Negrisolo, Paolo Raimondi e Mauro Scotti presteranno la loro voce al celebre racconto. Audio e video a cura di Alex Carsetti.

L’appuntamento è fissato per lunedì 09 ottobre, ore 21, presso l’Auditorium di Rescaldina sito in Via Giacomo Matteotti, 6.

L’evento è patrocinato dal comune di Rescaldina.

(Foto d’archivio di Edio Bison)