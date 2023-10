SOLARO – Dopo 10 anni alla segreteria del Pd di Solaro, Enzo Meloni lascia il posto ad Alessandro Ranieri, attuale vicesindaco e unico candidato per la segreteria piddina solarese.

Il neo-segretario ha dedicato alcune parole di stima ed ammirazione per il lavoro svolto dal suo predecessore, e di come abbia reso viva la sede solarese del circolo del Partito Democratico, ha poi rivolto gli occhi alle future elezioni del 2024, ponendo l’accento sui valori di solidarietà e giustizia sociale del principale partito socialdemocratico del panorama politico italiano.

Un ultima osservazione del nuovo segretario è posta sulla varietà di ideologie interne al Pd, (le cosiddette “correnti”) che Ranieri vede più come un’opportunità che come uno svantaggio, e su questo ha posto l’accento del ruolo di segretario, che deve fare in modo che queste correnti lavorino in sinergia.

(Foto: Pd Solaro)

