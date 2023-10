LOMAZZO / TURATE – Ieri due incidenti stradali a metò giornata a Lomazzo. Alle 11.30 in piazza 4 novembre per una caduta dalla bici è stato soccorso un ciclista, medicato direttamente sul posto dal personale dell’ambulanza della Croce rossa subito accorsa. Sempre a Lomazzo alle 12.10 in via Seprio per l’investimento di un ciclista è stato soccorso un uomo di 61 anni: è stato trasportato all’ospedale di Saronno con l’ambulanza del Sos, non in pericolo di vita.

Ieri alle 8.20 in via Cavour di Turate tamponamento fra due automobili: i feriti sono stati un uomo di 40 anni ed una donna di 55 anni, soccorsi da una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e trasportati all’ospedale di Saronno in condizioni comunque non preoccupanti.

