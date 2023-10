SARONNO – Ancora un altro successo per la compagnia teatrale dell’Avis Saronno, “Siva” Seriamente Ironici Volontari Avis: un sold-out sabato 23 settembre in occasione delle festività di Padre Monti.

La commedia di Camillo Vittici “Tutta colpa del coronavirus” ha strappato grande ilarità con pura leggerezza. Una serata di puro spettacolo con interpreti bravissimi: Aurora Pastena – Brigida anziana donna, di sua sorella Antonia – Donata Dominioni e della loro vicina di casa e amica Gesuina – Laura Barosso ruoli cardine dell’ilare trionfo di equivoci, frasi storpiate, colpi di scena. Ha sorpreso tutti nella parte del “puro spirito” Giovanni Sirna – modesto pretendente delle due anziane sorelle e particolare slancio comico hanno destato i due sanitari “dai nomi del tutto singolari Cate la prima e Tere la seconda” magnificamente interpretati da Stefania De Marca (dottoressa) e Marzia Gasparello (infermiera). Menzione speciale a chi è dietro a tutto questo come regista, Salvatore Giardino, ma anche come frate confessore Fra Campanella. I suoi adattamenti del copione distraggono e divertono, ed è bravissimo nel giocare con le parole e nel costruire scene ironiche e paradossali alla pari dell’autore della commedia. Per nulla intimorita o preoccupata la piccola Aurora Palushi che ha interpretato Sofia, ragazzina della porta a fianco, pimpante e sbarazzina.

Ma “Tutta colpa del corona virus” non è stata solamente una commedia strappa risate, lasciando spazio a parti tenere e riflessioni sulle differenze sociali e culturali. lluminato e musicato da Francesco Banfi ed Edoardo Grassi, è stato ripreso e fotografato da Raffaele Allegrini e Francesco Civitelli.

La commedia è stata presentata in modo esaustivo dalla brava Elisa Zibetti, mentre nelle retrovie presente ma non visibile Laura Lombardi ha ricoperto il ruolo di suggeritrice.

“Un grande ringraziamento – concludono i protagonisti – ai frati montiani che ci hanno accolto e ospitato, all’Avis di Saronno che ci sostiene e ci incoraggi nel percorso di drammatizzazione e a tutti gli spettatori che con la loro presenza hanno consentito di realizzare questa bellissima serata”.

