SARONNO – E’ arrivata ieri mattina la multa da oltre 500 euro per un locale del centro storico cittadino. Tutto è iniziato sabato sera quando impegnati in un controllo del territorio gli agenti hanno sentito della musica arrivare da un locale della zona a traffico limitato.

E’ stato eseguito un controllo con il comando e si è scoperto che l’evento live con musica dal vivo non era stato autorizzato. Non era stata richiesta l’autorizzazione e non era stato versato il dovuto.

Così ieri mattina una volta recuperata tutta la documentazione è scattata la multa. Il locale dovrà pagare oltre 500 euro (516 per la precisione). Non è una novità: la polizia realizza spesso controlli in città nel weekend per verificare l’audio della musica, il rispetto degli orari di conclusione degli eventi e che questi siano stati regolarmente autorizzati.

