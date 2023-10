SOLARO – Al via le collaborazioni dell’Universal Solaro a tema salute per i suoi iscritti.

Durante le giornate di gare, al centro sportivo Gaetano Scirea, la società sportiva potrà infatti offrire gratuitamente una consulenza odontoiatrica a tutti gli utenti Universal, resa possibile grazie alla partnership con uno studio dentistico di Saronno.

Le date in cui sarà possibile usufruire di questo servizio verranno comunicate di volta in volta, ma si può già affermare che, generalmente, saranno previste di sabato, giorno in cui solitamente si gareggia.

Per l’Universal è importate fornire questo tipo di servizio ai propri tesserati, tenendo a precisare che nel pacchetto “ViviUniversal” sono già incluse convenzioni con professionisti, quali nutrizionisti, osteopati, fisioterapisti (si ricorda che nutrizionisti e osteopati sono accessibili direttamente in struttura per i tesserati, con la possibilità di effettuare anche la teca terapia), ma non solo, infatti la società offre altri tipi di servizi come l’accesso a centri diagnostici o compagnie assicurative. Tutto ciò è volto al fine di garantire la possibilità a tutti di praticare sport in maniera sana e salutare.

Universal Solaro ci tiene infine a ringraziare tutte le figure specialistiche che negli anni hanno affiancato le attività della società, dimostrando sempre grande professionalità e competenza, aiutando gli atleti nei momenti più difficili.

(foto d’archivio)

