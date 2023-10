LIMBIATE – Due incidenti stradali ieri a Limbiate, quattro persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Primo episodio alle 11.20 in corso Como dove si sono scontrate due automobili, sono rimaste contuse una ragazza di 18 anni ed una donna di 44 anni. Sul posto con l’ambulanza della Croce rossa di Misito sono intervenuti i vigili del fuoco ed una pattuglia della polizia locale; le ferite – non gravi – sono state medicate all’ospedale di Paderno Dugnano.

Altro tamponamento fra due auto quello avvenuto alle 13.15 in via Marconi, sul posto con carabinieri e vigili del fuoco le ambulanze della Croce bianca e della Croce verde e l’auto-infermieristica. Sono stati soccorsi, non gravemente feriti, un ragazzo di 23 anni ed uno di 26 anni. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarirne la dinamica e risalire alle responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

12102023