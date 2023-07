x x

SARONNO – E‘ di tre persone il bilancio, sinora, del weekend nel Saronnese, a base di eccessi alcolici. A Saronno l’altra sera un 37enne è stato soccorso in via Mazzini ed è stato trasportato all’ospedale cittadino, per avere bevuto troppo. Non un caso isolato, anzi.

A Origgio alle 4 della scorsa notte in via per Caronno intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese per un diciottenne che stava male: anche per lui la diagnosi è stata quella della intossicazione etilica ed ha concluso la nottata all’ospedale di Garbagnate Milanese, non in pericolo di vita.

Alle 2.15 in via Piave a Cogliate è stata invece soccorsa per lo stesso motivo una ragazza di 27 anni, l’autolettiga della Croce bianca l’ha trasportata all’ospedale di Desio per tutti gli accertamenti del caso, anche lei al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

(foto archivio uno dei mezzi di soccorso che sono entrati in azione nella notte, nella zona)

23072023