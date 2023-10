CESATE / ROVELLASCA / TRADATE – Nella sesta giornata di Prima categoria, nel girone N, pari interno dell’Sc United, 0-0 a Cesate contro il Ticinia Robecchetto. In vetta va la Turbighese con 15 punti, segue il Sc United a quota 13.

Nel girone B pari esterno, 2-2, per il Rovellasca 1910 sul campo della Guanzatese: per Rovellasca a segno Riolo, autore di una doppietta. Rovellasca, con 8 punti, a metà classsifica.

Nel girone A pari esterno del Fc Tradate contro il Cantello, 2-2 e reti tradatesi di Tricarico e Lauria. Sconfitta interna per la Nuova Abbiate, 0-3 contro il Morazzone mentre il Lonate Ceppino ha pareggiato in casa 0-0 contro il San Michele. In classifica capolista è il Morazzone con 18 punti, Fc Tradate a centro-graduatoria con 8 punti, ne ha 7 la Nuova Abbiate e 3 il Lonate Ceppino.

(foto archivio: Orazio Iacovelli, attaccante del Sc United, oggi è rimasto a secco di gol)

25102023