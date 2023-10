CERIANO LAGHETTO- Nella 6′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto ospita sul proprio campo la Lentatese in un match equilibrato, ma che viene vinto dagli ospiti con il risultato di 2 a 3.

Nel primo tempo parte fortissimo il Ceriano che la sblocca al 18′ con il tiro di Marone che viene respinto da Griggio, ma il più veloce di tutti è Campo che fa 1 a 0. Al 41′ arriva, però, il pari della Lentatese su un penalty concesso dal direttore di gara, sul quale si presenta Tallarita che non sbaglia e rimette in equilibrio il match.

Nella seconda frazione di gioco la Lentatese fa entrare Giglio che crea scompiglio nella difesa di casa e, al 78′ arriva l’1 a 2 con Giglio che manda in porta Tallarita che raddoppia. All’80’ allungano gli ospiti con ancora una giocata decisiva di un subentrato, ovvero Pozzi che sigla la rete dell’1 a 3. Al 90′ il Ceriano accorcia le distanze con la rete di Mauri dal dischetto, ma è troppo tardi per riuscire a pareggiare i conti.

Con questa sconfitta il Ceriano rimane fermo a 5 punti, insieme al Canegrate, nella zona più calda della classifica, mentre la Lentatese sale a 9 punti in 5′ posizione insieme al Valle Olona.

Ceriano Laghetto-Lentatese 2-3

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Degiorgi, Dambra, Meroni, De Boni, Menegon, Rainone, Maringoni, Marone, Mauri, Campo. A disp: Mirko, Galliani, Darone, Ruffini, Biscardi, De Vecchi, Corti, Ippolito, Bianchi

LENTATESE: Griggio, Malacarne, Pignatiello, Quitadamo, Meroni, Cogotzi, Galbiati, Parravicini, Tallarita, Romano, Schiavo. A disp: Merlini, Misuriello, Scanu, Ballabio, Saccullo, Talpo, Pozzi, Giglio.