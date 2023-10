COGLIATE – Hanno conquistato il podio dei Campionati italiani freestyle classe 1, dimostrando di essere il miglior binomio cane-conduttore d’Italia nelle finali svolte a Borgoricco, in provincia di Padova. Le due campionesse si chiamano America, una femmina di pastore australiano, e Grazia Vita, la sua conduttrice del centro cinofilo Lupo Maestro di Cogliate.

Le gare, aperte a tutti i cani, consistono in un percorso di agility in acqua, volto a rafforzare il legame con il padrone nel totale rispetto dell’attitudine naturale degli amici a quattro zampe. Chiunque vorrà cimentarsi in questa disciplina che consente di prendersi cura di sé e del proprio cane, nuotando fianco a fianco, può farlo anche a Cogliate: in via Donegani è attivo il centro cinotecnico, gestito dall’associazione Lupo Maestro, dove si allenano anche i binomi delle forze dell’ordine.

(foto dalla pagina facebook Lupo Maestro)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione