CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese è attivissima su tutti i fronti in questo primo periodo della nuova stagione sportiva 2023-2024. E’ partito in pompa magna il numerosissimo settore giovanile che quest’anno presenta tante novità partendo dal suo coordinatore Orfeo Zanforlin: “Per me la Caronnese è sempre stata una società modello e la possibilità di farne parte e di dare il mio contributo è stata per me una piacevolissima sorpresa. Il settore giovanile è stato impostato nel migliore dei modi con tre responsabili per ogni settore. Nell’attività agonistica ho chiamato Salvatore Conte a guidare le attività degli Allievi e Giovanissimi tutti regionali e di cui gli Allievi 2007 in categoria élite, profilo di provata esperienza dirigenziale e tecnica”.

Dopo aver allenato per ben 27 anni in tutte le categorie dilettantistiche, dodici anni fa Conte ha lasciato il campo da gioco per occuparsi di direzione sportiva e nel suo curriculum vanta importanti esperienze alla Suprema Calcio, alla Cinisellese calcio e al Muggiò (anche nel ruolo di Direttore Generale in questi ultimi due casi).

Sulla panchina degli Allievi Under 17 ci sarà il riconfermatissimo Fabio Brugnone. Dopo aver guidato diversi Junior camp del Milan, Brugnone (Allenatore Uefa B e Individual Football Coach Aft) è entrato in Lombardia Uno per poi intraprendere dal 2019 un percorso in crescita all’interno della Caronnese dove ha presidiato stabilmente le categorie agonistiche (sia Giovanissimi che Allievi regionali) e la scorsa stagione con gli Allievi Under 17 ha raggiunto la seconda posizione ad un punto dalla capolista.

Gli Allievi Under 16 saranno allenati da Massimiliano Tumiati, allenatore Uefa B dal 2003, che arriva in Caronnese dopo tre stagioni al Busto 81 e importanti esperienze all’Avo (Accademy Valle Olona ) e all’Fbc Saronno.

A guidare i Giovanissimi Under 15 arriva Gianni Serrati, allenatore di lungo corso sia in prime squadre che in settori giovanili regionali come Accademia Inter, Rhodense, Legnano, Castellanzese, Mendrisio, Chiasso ma anche Soccerboys, Inveruno, Union Villa Cassano, Roncalli.

I Giovanissimi Under 14 avranno in Massimo Pisoni la loro guida tecnica: Pisoni arriva sulla panchina rossoblù dopo aver allenato gli Under 17 negli ultimi tre anni al Sempione Half, alla Juve Cusano e al Cob91.

Prosegue Zanforlin: “Nell’area pre-agonistica c’è il graditissimo ritorno di Antonio Forestieri, persona molto legata ai nostri colori e di grande esperienza: grazie a lui sono sicuro che il lavoro di preparazione all’agonistica sarà portato avanti senza intoppi. Gli allenatori saranno: Esordienti 2011: Andrea Giudici – Esordienti 2012: Vincenzo Bilotti – Pulcini 2013: Nicholas Frasson – Pulcini 2014: Alberto Bruni.

Il settore di base sarà guidato da Vanni Mariani che in questi anni ha conseguito notevoli e preziosi riconoscimenti di stima per la sua capacità di gestione delle squadre dei più piccoli. Gli allenatori saranno: Primi Calci 2015: Vanni Mariani – Primi Calci 2016: Marco Cortecci – Piccoli Amici 2017: Alessandro Curci – Piccoli Amici 2018: Vanni Mariani ad hinterim”.

Il vivaio rossoblù di Orfeo Zanforlin ha anche tanti altri progetti che vedranno la luce durante la stagione: “Abbiamo tantissime attività che bollono in pentola: stiamo valutando gemellaggi valoriali con squadre di grande caratura, torneremo a fare tornei lungo tutto l’anno, faremo camp estivi la prossima estate e porteremo anche delle attività di personal training volti a migliorare aspetti tecnici e coordinativo-motori sul campo centrale di Caronno Pertusella. Mi preme ulteriormente confessare che con grande orgoglio svilupperemo dei progetti tecnici specifici con gli allenatori per sviluppare in modo tangibile la propria attività nel corso della stagione promuovendo nel proprio ambito qualità e professionalità, elementi imprescindibili per la Caronnese. Inoltre abbiamo impostato un codice di comportamento deontologico per tutte le squadre per portare avanti in modo concreto quei valori sociali a cui questa società ha sempre creduto. La mission del Settore Giovanile della Caronnese è ambiziosa, esattamente in linea con i progetti e la filosofa societaria, formare giovani calciatori da offrire alla prima squadra, nonché trasmettere loro i principi dello sport attraverso i comportamenti e non solo, con appositi manuali che verranno forniti a tutti i tesserati a cui tutti dovranno fare riferimento. Vogliamo un ambiente accogliente e sereno dove si possa fare calcio e non solo anche attraverso iniziative che aiutino a stare tutti bene insieme. C’è la volontà da parte degli Allenatori, degli staff e dei giocatori di fare squadra, una sola per una maglia quella della Caronnese. Aggiungo che siamo ancora in fase di allestimento di tutte le squadre e quindi aperti a portare a bordo nuovi talenti nati tra il 2007 e il 2018: basterà contattarci e saremo pronti per coinvolgervi nel nostro vivaio”.

17102023