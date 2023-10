SARONNO / ROVELLO PORRO – E’ arrivato il ponticello ciclopedonale sul torrente Lura, aiuterà a collegare meglio Saronno con Rovello Porro. L’intervento completa il nuovo passaggio per bici e pedoni che dal “pratone” del Parco del Lura a Saronno consente di “sbucare” lungo la prosecuzione di viale Prealpi alla periferia di Rovello Porro (via Dante), passando per le campagne e, appunto, sul torrente.

E’ stato nei giorni scorsi posizionato il manufatto in cemento armato, “il progetto va avanti” sottolineano dall’Amministrazione civica rovellese. Si tratta di completare il network di ciclipedonali nel Parco del Lura, appena sarà inaugurato il ponticello si potrà andare, senza neppure pedalare troppo dalla periferia nord saronnese al centro di Rovello seguendo percorsi sicuri.

(foto: il manufatto in cemento del nuovo ponticello sul torrente Lura fra Rovello Porro e Saronno)

18102023