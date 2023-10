SARONNO – Un tamponamento intorno a mezzogiorno in via Primo Maggio nella corsia di chi lascia Saronno verso Uboldo e la circolazione cittadina, complice la presenza del mercato cittadino è andata in tilt.

Se nelle ultime settimane gli automobilisti saronnesi devono fare i conti con l’allungamento dei tempi di percorrenza nella zona sud per il cantiere prolungato in via Roma oggi code e rallentamenti si sono registrati in via Primo Maggio.

Come detto poco dopo le 1215 si è registrato il tamponamento tra una Fiat Panda e una Fiesta. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale, mentre al momento non risulta l’intervento di mezzi di intervento sanitario. Per permettere i rilievi è stato necessario chiudere il sottopassaggio “in uscita” della città con il risultato di bloccare la circolazione verso il centro e verso viale Rimembranze.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione