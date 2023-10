SARONNO – PASSO DEL BROCON – E’ il valico alpino situato nel Trentino orientale che collega la Valle del Vanoi con l’altopiano del Tesino e con la Val Senaiga. Ma in realtà per la presenza della casa della comunità pastorale Crocifisso risorto è uno dei luoghi del cuore dei saronnesi.

Ora il Passo del Brocon torna al centro del mondo sportivo ospitando l’arrivo della 17esima tappa del Giro d’Italia edizione 2024. La presenza è avvenuta negli ultimi giorni e la presenza del passo, situato all’altezza di 1616 metri nel comune di Castello Tesino presso un piccolo altopiano pianeggiante, lungo la SP 79 che congiunge Castello Tesino con Canal San Bovo e con San Donato, non è sfuggita ai saronnesi.

A raccontare la tappa il Corriere del Trentino: “Mercoledì 22 maggio si ripartirà da Selva di Val Gardena e subito i corridori dovranno affrontare i 2244 metri del Passo Sella, poi transiteranno da Predazzo, saliranno al Passo Rolle e al Passo Gobbera prima della lunga fase finale che prevede due passaggi sul Passo Brocon dove sarà posizionato l’arrivo di tappa (in salita). Un evento storico visto che la località mancava dal percorso del Giro ormai dal lontano 1956″.

Dunque l’anno prossimo il Passo del Brocon sarà per la sesta volta al Giro un passaggio particolarmente interessante per gli appassionati e per il territorio visto che rievoca il celeberrimo tappone alpino del Monte Bondone del 1956, disputato in una giornata allucinante di pioggia, neve e gelo.

