SARONNO – Insolita emergenza per il comando di polizia locale di piazza Repubblica che stamattina intorno alle 9 è intervenuto nel quartiere dietro il municipio, nella zona di via Filippo Reina, per aiutare un saronnese alle prese con l’improvvisa e ripetuta aggressività del proprio cane.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri quando l’uomo un 50enne è stato aggredito dal proprio cane. Il quattro zampe, un meticcio incrocio tra un labrador ed un amstaff, l’ha morso e aggredito diverse volte nel corso della giornata tanto che il saronnese ha riportato diverse ferite e lesioni sulle gambe e sulle braccia. E’ dovuto persino ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il cane è rimasto nel giardino dell’abitazione ma stamattina la situazione è precipitata. Quando l’uomo ha cercato di uscire per andare al lavoro si è mostrato ancora aggressivo.

Temendo che potesse morderlo e ferirlo nuovamente il saronnese ha chiesto aiutato al comando di polizia locale. Sul posto è arrivata una pattuglia che dopo un sopralluogo ha allertato il servizio accalappia cani della Dog’s Ground di Somma Lombardo che è intervenuto recuperando il quattro zampe e permettendo al proprietario di uscire di casa.

