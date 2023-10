SARONNO – Sottopasso chiuso per tamponamento: traffico in tilt.

Un appello sui social per trovare l’auto che si è dileguata dopo uno incidente stradale. E’ comparso sul gruppo “Sei di Uboldo se” in merito ad un incidente appena accaduto.

E’ arrivato il ponticello ciclopedonale sul torrente Lura, aiuterà a collegare meglio Saronno con Rovello Porro. L’intervento completa il nuovo passaggio per bici e pedoni che dal “pratone” del Parco del Lura a Saronno consente di “sbucare” lungo la prosecuzione di viale Prealpi alla periferia di Rovello Porro (via Dante), passando per le campagne e, appunto, sul torrente.

Cinghiale morto nel fiume, intervengono i vigili del fuoco per recuperare la carcassa. E’ successo oggi alle 11 a Gornate Olona in via delle Industrie dove passa il fiume Olona. I vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti su richiesta della polizia provinciale, della sezione venatoria, per il recupero di un ungulato morto nel greto del fiume Olona.

