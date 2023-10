SARONNO – Il saronnese Marco Zaffaroni è il nuovo allenatore del Feralpisalò, formazione neopromossa in serie B. Dopo la brillante esperienza della scorsa stagione in serie A, quando aveva guidato alla salvezza un Hellas Verona che in molti troppo presto avevano dato per spacciato, il tecnico di Saronno si cimenta dunque in un’altra sfida, stavolta con la compagine bresciana che per la prima volta si affaccia sul palcoscenico della cadetteria.

Ecco comunicato e foto ufficiale del Feralpisalò

Feralpisalò comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra al signor Marco Zaffaroni.

Nato il 20 gennaio 1969, Zaffaroni ha iniziato la carriera in panchina nella stagione 2009/2010 come vice allenatore del Perugia. Nel 2022 il debutto in serie A con l’Hellas Verona dopo diverse esperienze professionali con altri club, tra Serie B e Serie C come Monza, Albinoleffe e Cosenza. Il tecnico ha firmato un contratto con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024. Il nuovo tecnico verdeblù già oggi pomeriggio guiderà il primo allenamento.

Contestualmente, Feralpisalò comunica che entrerà a far parte dello staff tecnico anche Alessandro Gazzi, con il ruolo di vice allenatore. Nato a Feltre (Belluno) il 28 gennaio 1983, si è ritirato dal calcio giocato nel luglio 2021 dopo 20 anni da centrocampista. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Treviso, Lazio, Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria. In seguito, l’esperienza da collaboratore tecnico nei Grigi e da vice allenatore nel Torino U17.

Il club rivolge ad entrambi un caloroso benvenuto a Salò e l’augurio di un proficuo lavoro.

Zaffaroni sostituisce l’esonerato Stefano Vecchi. Prossimo impegno per il Feralpisalò sabato 28 ottobre alle 14 in casa contro la Reggiana.

(foto Feralpisalò: il direttore sportivo verdeblù, Andrea Ferretti con mister Marco Zaffaroni)

