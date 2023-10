MONZA – “Manca ancora qualche seggio ma la vittoria è ormai certa. E quella di Adriano Galliani è una vittoria emblematica: è, prima di tutto, la vittoria di un grande uomo, di Forza Italia e del suo segretario Antonio Tajani, oltre che del centrodestra unito”.

Così Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia, ha commentato la vittoria di Adriano Galliani alle elezioni suppletive di Monza e Brianza.

“Complimenti ad Adriano e grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente in questi giorni di campagna elettorale al nostro fianco: la provincia di Monza e Brianza ha realizzato un risultato strepitoso. Ci siamo impegnati tra mille difficoltà, non ultimo il vergognoso attacco di Report di ieri sera contro il nostro Presidente Silvio Berlusconi, una vera aggressione mediatica che spero avrà serie conseguenze. Ora ci aspettano sfide importanti per il futuro con una certezza: insieme renderemo la Brianza a Roma più forte, Adriano Galliani al Senato e io alla Camera dei Deputati. In questo clima di vittoria c’è solo una nota dolente: l’astensionismo. Una partecipazione così bassa alle urne, però, in questo caso, ci indica che forse occorre pensare ad una alternativa alle elezioni suppletive, cambiando la legge elettorale, magari con l’ipotesi dei supplenti”.