SARONNO – Sono diverse segnalazioni arrivate nelle ultime ore da privati, aziende e attività commerciali con problemi di connessione con la rete internet. I primi problemi con pc e smart tv bloccate intorno alle 14 nella zona tra il Municipio e la zona sud della città.

Immediate le chiamate dei residenti e dei responsabili delle diverse attività, bloccato anche qualche pagamento pos, alle diverse compagnie telefoniche. Vodafone in particolare ha parlato di un guasto che ha interessato la zona di Saronno e del Saronnese. I tecnici si sono subito messi all’opera e in alcune zone la rete è tornate mentre in altre abitazioni ed arterie resta ancora tutto bloccato. I problemi si sono registrati anche la scorso settimana nella zona di via San Giuseppe da dove sono arrivate anche richieste di chiarimenti alla polizia locale.

