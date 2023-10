SARONNO – Giornata nera per le formazioni locali, all’8′ turno del campionato regionale juniores di Faacia A. In casa al centro sportivo Matteotti di via Sampietro sabato pomeriggio il Fbc Saronno ha perso 3-0 contro il Morazzone. E’ andata male anche all’Universal Solaro, che ha perso in casa al centro sportivo di via Berlinguer per 4-2 contro la Castanese. Niente da fare neppure per la Caronnese: allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella ha perso 3-1 contro l’Union Villa Cassano.

In classifica guida la Solbiatese con 21 punti, seguono Sedriano e Castanese con 16, mentre il Morazzone ha 15 punti. 13 punti Fbc Saronno ed 11 punti l’Universal Solaro.

