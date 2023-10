CESANO MADERNO – Pronto intervento polizia locale per persone sorde e ipoacusiche: il nuovo servizio, attivato nel Comune di Cesano Maderno, consente una comunicazione immediata nelle situazioni di emergenza tra la polizia locale e le persone sorde attraverso l’applicazione “Municipium”. “È un ‘tassello di civiltà e sensibilità – queste le parole del sindaco Gianpiero Bocca – che riteniamo doveroso. Uno strumento per non lasciare indietro nessuno”.

Lo scorso fine settimana in Comune il lancio dell’iniziativa alla presenza del sindaco Bocca, del presidente nazionale dell’asssociazione Emergenza sordi, Luca Rotondi con il segretario Davide Mauri; del responsabile nazionale di Municipium Stefano Ciceri, dell’assessora alla Sicurezza Donatella Migliorino, dell’assessora alle Politiche sociali Cinzia Battaglia e del comandante della polizia locale di Cesano Maderno Gabriele Caimi.

È stato presentato un video, che pubblichiamo, sulle modalità di utilizzo dell’App “Sos polizia locale”.

Sarà così più facile e veloce per le persone sorde e ipoacustiche comunicare con la polizia locale. Attraverso la geolocalizzazione sarà possibile indicare il luogo da segnalare, documentare l’accaduto con l’inserimento di una foto, scrivere un messaggio e, una volta inviata la segnalazione, monitorarla attraverso la sezione cronologia, dalla quale seguire l’evolversi della pratica. Alla fine della conferenza, scambio di “Crest” tra l’associazione e la polizia locale di Cesano Maderno.

