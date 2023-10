CADORAGO – Le ambulanze della Croce azzurra di Cadorago fanno spesso servizio anche a Saronno e nel Saronnese, per le emergenze sanitarie. L’associazione benemerita compie celebra oggi i cinquant’anni di attività.

Il programma

Di seguito il programma dell’evento di oggi, domenica 29 ottobre, per la celebrazione dei 50 anni di Croce Azzurra Cadorago, che si tengono a partire dalle 10 al Parco Manfredini di Cadorago.

La manifestazione si terrà anche in caso di tempo incerto/maltempo, avendo a disposizione un’ampia struttura coperta e riscaldata.

Il programma della giornata sarà così articolato:

Ore 9 Ritrovo presso la sede Croce Azzurra Cadorago, in via Dante 4: corteo con rappresentanti istituzionali, volontari e automezzi associativi delle consorelle e altre associazioni.

Ore 10 Celebrazione messa al Parco Manfredini

Ore 11 Celebrazione istituzionale 50 anni Croce Azzurra Cadorago al Parco Manfredini a Cadorago con i discorsi, la consegna delle benemerenze ai volontari e la inaugurazione nuovi automezzi.

Ore 12.30 aperitivo con la cittadinanza.

Sottolinea il presidente della Croce, Stefano Clerici: “La mia prima riflessione vuole però richiamare l’attenzione di tutti sul concetto di volontariato in quanto è proprio questo l’aspetto chiave che ci ha permesso di continuare la nostra attività. Ma cosa significa essere un volontario? La prima cosa che mi sovviene alla mente è: essere parte proattiva di una Comunità. Se poi analizzo il significato etimologico della parola, fare volontariato è qualcosa di ancora più intimo perché significa mettersi in gioco senza sentirsi obbligati, è una scelta di cuore e di mente. Solidarietà, costanza, efficienza, attenzione verso il prossimo”.

Prosegue Clerici:

Sono poi tutti questi i valori che ne derivano, sono la conseguenza di un movimento pro attivo che, nel corso degli anni, la Croce Azzurra Cadorago ha incarnato appieno, servendo con dedizione il territorio. Oggi più che mai è arrivato il momento di ringraziare tutti coloro che, direttamente e indirettamente, si sono spesi per il progetto, per il nostro progetto. Gli sforzi di questi anni non sono stati vani e ciò rappresenta un importante punto di arrivo in costante evoluzione. Nel corso degli anni, abbiamo continuato a crescere e a rendere più capillare la nostra presenza sul territorio. Nel 2021 abbiamo aperto un distaccamento di Limido Comasco, presidiata costantemente nella fascia diurna da un mezzo di soccorso, per garantire assistenza e supporto in quella zona. Quest’anno invece abbiamo inaugurato una nuova sede della Protezione Civile a Fenegrò per le emergenze sul territorio. In questi 50 anni, la Croce Azzurra Cadorago ha dimostrato che il volontariato è un faro di speranza, di altruismo e umanità. Ringrazio a titolo personale e a nome di tutti ogni volontario che ha camminato al nostro fianco in questa straordinaria avventura, ma anche i dipendenti e i ragazzi del Servizio Civile che ci consentono da anni di offrire servizi più continuativi e professionali. Insieme siamo una squadra vincente. Il futuro? Vedo sempre e solo grandi sinergie: un’unica rete per far dialogare le realtà del territorio e tutto il sistema del volontariato. Noi abbiamo fatto la nostra parte, prima di noi i volontari che diedero la spinta al cambiamento, domani il nostro sistema passa il testimone ai giovani sui quali stiamo puntando e lavorando per assicurare la professionalità necessaria per essere volontario sempre in prima linea”.

29102023