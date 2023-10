CERIANO LAGHETTO- Nell’8′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto ospita in casa l’Ispra Calcio, in una partita molto complicata per i padroni di casa, poiché affrontano una delle squadre più forti del girone. La partita è a senso unico in favore degli ospiti che vincono per 0 a 5 e guadagnano 3 punti.

Nel primo tempo l’Ispra Calcio prende in mano fin da subito le redini del gioco e, dopo alcune occasioni, al 18′ la sblocca grazie al goal siglato da Garcia. Il Ceriano Laghetto prova a farsi vedere dalle parti di Oniscodi, ma la difesa degli ospiti non ha problemi a bloccare le offensive della squadra di mister Motta.

Nel secondo tempo l’Ispra prende il largo, complice anche l’atteggiamento difensivo dei padroni di casa, infatti raddoppia subito con la doppietta personale di Garcia. Arriva anche la doppietta di Oldrini e, ad aggiungersi al tabellino dei marcatori, è Brovelli per lo 0 a 5 finale.

Con questo risultato il Ceriano Laghetto rimane fermo a 5 punti in zona playout, mentre l’Ispra Calcio rimane in seconda posizione insieme all’Uboldese, accorciando ad una sola lunghezza sulla capolista Universal Solaro.

Ceriano Laghetto-Ispra Calcio 0-5

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Degiorgi, Dambra, Meroni, De Boni, Menegon, Biscardi, Maringoni, Corti, Campo, Cossa. A disp: Mirko, Galliani, Darone, Ruffini, De Vecchi, Rainone, Troiano, Buran, Bianchi.

ALL: Motta.

ISPRA CALCIO: Oniscodi, Groppo, Corti, Bortoli, Brovelli, Surber, Oldrini, Bellacci, Garcia, Golisciano, Broggi. A disp: Ferrario, Piras, Contini, Tatti, Furiga, Lauria, Schiavoni, Gueye, Magistri.

ALL: Raza.