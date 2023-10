PIACENZA – Dopo l’annuncio ufficiale dello scorso lunedì, il saronnese Marco Zaffaroni neo allenatore della Feralpisalò è pronto per il debutto con la sua nuova squadra oggi pomeriggio nello stadio di Piacenza (dove per ora il Ferlapi disputa gli incontri interni) contro la Reggiana in occasione dell’undicesima giornata di Serie B, inizio alle 14 e diretta sia su Dazn che su Sky.

Dopo il miracolo salvezza dello scorso anno alla guida dell’Hellas Verona, Zaffaroni torna ad allenare facendolo questa volta in serie B con la Feralpisalò attualmente al penultimo posto della classifica. Nella giornata di ieri la conferenza stampa col neo allenatore dei “leoni del Garda”, parlando anche del proprio percorso avuto come tecnico nella zona del Saronnese, guidando tra l’altro Caronnese: “Ogni esperienza è utile per migliorare e per crescere” motivo per il quale dopo aver allenato per 10 anni in Lombardia ha scelto di uscire dalla propria “zona di comfort” scegliendo di accettare le proposte Cosenza, dell’Hellas Verona lo scorso anno (con la conquista della salvezza) e oggi della Feralpisalo.

Durante la conferenza stampa Zaffaroni si è anche espresso riguardo alla partita odierna affermando che “non ci saranno grandi stravolgimenti dal punto di vista tecnico perché la squadra ha delle grandi basi come si è visto nelle partite precedenti dalle quali bisogna ripartire per crederci fino all’ultimo”.

(foto e video da Feralpisalò)

