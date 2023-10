CASTELLANZA – La decima giornata di serie D non ha portato bene alla Arconatese (che in questa stagione gioca tutte le gare interne a Caronno Pertusella): allo stadio di Castellanza questo pomeriggio hanno vinto i neroverdi di casa. L’Arconatese scivola al terzo posto, la Castellanzese esce dalla zona playout.

Moduli speculari sul rettangolo verde, con entrambe le formazioni con lo schieramento base, il 3-5-2, che ha contraddistinto questo inizio di stagione, e con l’esordio dal primo minuto di Vavassori, finalmente recuperato e pronto a dare il proprio contributo alla causa neroverde.

La cronaca – Rapido avvio dei padroni di casa, sulla falsariga di quanto mostrato a Desenzano, con la prima occasione creata dopo appena cinque minuti con il colpo di testa di Valsecchi a centro area che termina di poco sul fondo del campo. Pronta risposta dell’Arconatese che si fa vedere in avanti con l’inserimento di Menegazzo, il quale prova a colpire il pallone in acrobazia ma il tentativo si spegne senza esito. Al ventiduesimo ci prova ancora la squadra ospite con Luoni, bravo a provare il colpo di testa da distanza ravvicinata ma Spada è attento e salva. La Castellanzese copre bene in difesa e si propone spesso in avanti, cercando di sfruttare le serpentine di Boccadamo – autore anche di un tiro da centrocampo che non sorprende Lionetti – per provare a sfondare il muro oroblu. I minuti che separano le squadre dall’intervallo sono di marca neroverde, dapprima con il tentativo di Arrigoni da fuori area, servito da Pastore, a sua volta bravo a sfruttare il recupero in tandem di Boccadamo e Reggiori e successivamente con il numero dieci che tenta il tiro di destro dall’interno dell’area di rigore, ma Lionetti è attento a coprire il suo palo e blocca. L’Arconatese prova con Ientile a impensierire Spada ma il portiere neroverde è sicuro tra i pali e blocca il tentativo senza pericoli. I ragazzi di mister Scalise si trovano bene in campo, giocando spesso con passaggi di prima nel tentativo di smarcare i compagni e metterli in condizione di tiro. Il bel gioco mostrato dalla Castellanzese si concretizza con il gol del vantaggio al trentunesimo della ripresa, ad opera di Giorgio Vitali, con un colpo di testa sotto misura da due passi, imparabile per Lionetti che può solo raccogliere il pallone in fondo alla rete. Giro palla sulla trequarti, cross da sinistra di Pastore, palla che viene spizzata da Valsecchi che la prolunga per Vitali, appostato alle sue spalle, che porta in vantaggio i suoi.

Nel finale gli oroblu tentano di recuperare lo svantaggio ma Cavagna su punizione si vede sventare il cross dall’ottima uscita di Spada mentre allo scadere è il palo a salvare la Castellanzese, con il tiro di Menegazzo che si infrange sul legno.

Nel primo dei cinque minuti di recupero l’arbitro avezzanese espelle Quaggio, mostrando il rosso diretto per un fallo di reazione su Pastore, episodio che conclude il match, con i neroverdi che possono finalmente esultare per la prima vittoria casalinga.

Castellanzese-Arconatese 1-0

Marcatore: 23’ st Vitali (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Sassaro, Compagnoni, Vavassori; Reggiori, Arrigoni, Boccadamo (11’ st Vitali), Valsecchi, Ayokoue; Mandelli, Pastore. A disposizione: Poli, Marchioro, Raso, Marmo, Duchini, Di Nardo, Cerlesi, Arcangeloni. Allenatore: Manuel Scalise

ARCONATESE (3-5-2): Lionetti; Mauthe, Del Carro, Luoni (31’ st Medici); Menegazzo, Ientile (31’ st Lusha), Cavagna, Donizetti (40’ st Fall), Basani (40’ st Truosolo); Quaggio, Ronzoni. A disposizione: Giroletti, Nava, Alberton, Messina, Moretti. Allenatore: Giovanni Livieri

Arbitro: Leone di Avezzano (Cattaneo di Bergamo e Monardo di Bergamo).

