SARONNO – Quando i carabinieri sono entrati nell’attività commerciale stava lavorando come tutti gli altri dipendenti ma ben presto è emerso che non solo non era stato assunto ma era ricercato dalle forze dell’ordine perchè doveva scontare una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

E’ uno dei risultati dei controlli realizzati, con la compagnia carabinieri di Saronno, dai Nas e dall’ispettorato del lavoro lo scorso fine settimana con il supporto tecnico della polizia locale.

QUI LA NOTA COMPLETA

I controlli si sono concentrati nella zona della stazione ferroviaria di piazza Cadorna. Qui i militari hanno effettuato controlli in diverse attività commerciali della zona e per quattro di queste è scattato il provvedimento di sospensione avendo riscontrato la presenza di lavoratori in nero nonché gravi violazioni sulla sicurezza e carenze igienico sanitarie che hanno comportato la denuncia di 5 titolari. Non solo è scattato anche un arresto per il 52enne lavoratore in nero risultava ricercato dovendo scontare una condanna per favoreggiamento immigrazione clandestina.

Importanti anche gli oneri contributivi previdenziali/assistenziali recuperati pari a euro 5.712,31 che si aggiungono alle ammende comminate per 398.119,04,e a 96.400 euro di sanzioni.

