SARONNO – Brutta serata per i ragazzi della serie B di Saronno che erano a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, ma escono invece sconfitti 0-3 da un avversario tosto con tanta amarezza. I biancoblù erano reduci da due vittorie di fila, quella convincente contro Parella e quella sofferta in rimonta di settimana scorsa ai danni di Zephyr SP, quindi vincere ieri sarebbe stato importante per trovare continuità in termini di risultati e guadagnare altro terreno in classifica. Purtroppo, però, i ragazzi di coach Luca Chiofalo non ci sono riusciti e sono usciti dal campo con zero punti in tasca e parecchi rimpianti per via di una partita che sicuramente poteva finire in modo diverso.

E’ stato un match deciso nella parte finale di ciascun parziale, dove sono venuti a galla alcuni limiti della squadra capitanata da Federico Fontana: infatti, se nella prima metà di ogni set gli amaretti sono riusciti a contenere l’avversario, nei momenti più scottanti della partita alcuni episodi, come una murata o un errore di disattenzione in difesa, hanno condizionato mentalmente i ragazzi, che da lì in poi hanno cominciato ad accumulare lo svantaggio che è costato il risultato.

Commenta così coach Chiofalo la prestazione dei suoi, molto amareggiato e consapevole della necessità di dover sistemare o cambiare qualcosa: “Sapevamo che il loro punto di forza era l’attacco con i centrali e per questo avevamo preparato la partita per cercare di togliere loro questa opzione e spingerli ad attaccare solo con i laterali. Questo ha funzionato fino a che non ci sono stati degli episodi, per esempio una murata presa o una difesa mancata, che ci hanno completamente fatto andare in down: non siamo più stati capaci di creare alcun tipo di gioco che avesse un senso, abbiamo cominciato a sbagliare battute a non finire, abbiamo preso delle murate su muro a 1 e in generale abbiamo cominciato a sbagliare tanto. E’ stata una partita in cui siamo stati sempre a restare attaccati al nostro avversario, ma poi in tutti e tre i set un paio di errori gravi verso il finale ci sono costati il risultato della partita. Durante la settimana prossima sistemeremo alcune cose che a quanto pare non stanno funzionando, ma la cosa che mi preoccupa di più e sulla quale cercherò di lavorare è il carattere e la “cazzimma”, che questa squadra ancora non ha tirato fuori del tutto secondo me.”.

Con questa sconfitta i biancoblù restano a quota 5 punti in classifica, con 2 vittorie e 2 sconfitte. Al comando sale Yaka (11 punti), che sorpassa Caronno (11 punti), sconfitto a sorpresa da Mozzate in casa. A seguire le 3 piemontesi: Cirié, che con il 3-0 ai danni dei saronnesi vola a 9 punti, e la coppia Alba e Alto Canavese entrambe a 7 punti.

Il prossimo match degli amaretti è atteso per sabato 4 novembre alle 21 in trasferta contro Mercatò Alba.

