SARONNO – Dopo cinque anni di grandi risultati e soddisfazioni reciproche, si interrompe il rapporto di collaborazione tra il Saronno Softball Baseball e Giovanna Palermi. Tutta l’intera società, si legge in una nota del club, “ringrazia profondamente la manager, l’allenatrice e soprattutto la persona per aver contribuito in maniera importante alla crescita nazionale e internazionale raggiunta dal Saronno nelle ultime stagioni e le augura il meglio per il futuro”.

“Siamo e saremo sempre grati a Giovanna per il meraviglioso lavoro che ha svolto in questi anni qui all’Inox Team Saronno – dice il presidente Massimo Rotondo – Le sue conoscenze tecniche, la sua professionalità e il suo carisma sono stati ingredienti fondamentali per la crescita di questi ultimi anni, che ci hanno permesso di raggiungere ottimi risultati in Italia e in Europa con le vittorie di campionati e Coppe. Non posso che augurarle il meglio per il proseguimento della sua carriera”

Arrivata a Saronno nel 2019, Giovanna Palermi si è alternata come manager e coach della squadra in queste stagioni, mettendo le proprie conoscenze anche a servizio del settore giovanile. Con la società nero-azzurra ha vinto uno Scudetto nel 2022, due Coppa Italia nel 2022 e 2023 e una Coppa delle Coppe nel 2022.

Nei giorni scorsi il Saronno aveva anche annunciato la separazione manager Steven Manson, neozelandese. Nei prossimi giorni verrà reso noto il nuovo staff tecnico.

(foto di Laura Massarenti: la coach dell’Inox Team Saronno, Giovanna Palermi)

29102023