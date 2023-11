TURATE – Missione compiuta nella Coppa Italia di Promozione oggi per la Salus Turate Mozzate che ha vinto in casa contro l’Accademia Bmv, 3-2 il finale che consente ai turatesi di superare il turno e quindi di passare ai quarti di finale della manifestazione. E’ passato anche il Mariano Comense, nel quale militano gli ex saronnesi Maugeri e Pelucchi; vittoria 5-4 sulla Rhodense.

Salus Turate Mozzate-Accademia Bmv 3-2

Salus Turate Mozzate: Ferè, Collà Ruvolo, Casartelli, Franzoni (29′ st Cremona), Rivoltella, Canestrini, S., Marchiella, Mireku (44′ st Mboup), Loche (12′ st Ranzetti), Dell’Occa (36′ st Chiarion), Callini. A disposizione Trombetta, Fall, Ambari, Cantaluppi, Canestrini. All. Papis.

ACCADEMIA BMV: Rallo, Ferrenti, Noci, M. Cesaro, Galluzzo, Amato, Galbiati (15′ st A. Cesaro) , Baglio (32′ st Gueye), Caccia (15′ st Diao), De Luca (32′ st Folla) , Marzola (15′ st Borsani). A disposizione Monaco, Zecchin, Mercurio, De Tomasi. All. Minniti.

Marcatori: 12′ De Luca (BMV), 19′ Callini (S), 43′ Marchiella (S), 3′ st M. Cesaro (BMV), 11′ st Marchiella (S).

