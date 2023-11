CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella questa pomeriggio l’Arconatese (che disputa tutti gli incontri casalinghi stagionali nello stadio caronnese) ha battuto 2-1 il Villa Valle: tutti nella ripresa i gol, al 10′ per i locali quello di Ientile che poi hanno raddoppiato al 16′ con Delcarro; il Villa ha accorciato al 39′ con Ferrario. Era la 11′ giornata, turno infrasettimanale di serie D. In campo in trasferta anche la Varesina di Venegono Superiore, che ha pareggiato 1-1 con la Pro Palazzolo, rete per la Varesina di Orellana Cruz in pieno recupero, al 49′ della ripresa, a pareggiare il gol di Bertazzoli al 8′ del primo tempo.

Classifica

Brusaporto e Caldiero Terme 24 punti, Arconatese 23, Varesina e Pro Palazzolo 18, Casatese 17, Piacenza e Desenzano 16, Virtus Ciseranobergamo, Folgore Caratese e Castellanzese 14, Caravaggio 13, Crema 12, Club Milano, Real Calepina e Legnano 11, Clivense 10, Villa Valle, Ponte San Pietro e Tritium 9.

